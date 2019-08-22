Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что Владимир Зеленский поблагодарил Бориса Джонсону за поддержку Украины и принципиальную позицию в вопросе возможности возвращения России в "Большую семерку" (G7).

Был сделан акцент на невозможности восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.

Собеседники согласились, что в условиях агрессии РФ по отношению к Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы. Владимир Зеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована во время проведения очередного саммита "Большой семерки", который состоится 24-26 августа во Франции.

Также президент Украины получил приглашение от Бориса Джонсона посетить Великобританию с официальным визитом.

Ранее "Страна" писала о том, что Борис Джонсон назвал боевые действия на Донбассе "гражданской войной".

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