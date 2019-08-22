В День независимости, 24 августа, в Киеве ограничат работу центральных станций метро из-за праздничных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Так, будут закрыты вход и выход на станциях "Майдан Незалежности" и "Крещатик" на улицу Институтскую и Аллею Небесной. Станция "Майдан Незалежности" будет работать только для пересадки с линии на линию. Ограничения продлятся до окончания торжественных мероприятий.

В этот же день вечером в связи с проведением на стадионе "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" (Киев) - "Олимпик" (Донецк) будет введено ограничение на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец спорта" после окончания игры.

Напомним, в День независимости, 24 августа, в Киеве на Майдане пройдут сразу два марша, приуроченных к празднику. Один из них организован командой президента, он начнется в 09:30. Второй - ветеранской организацией участников АТО, он начнется в 11:00.

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