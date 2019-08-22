Уходящий с должности председателя Госкино Филипп Ильенко заявил, что сделал татуировку в честь этого. Фото опубликовано на его фб-странице.

Также он заявил, что в ближайшее время он планирует отдохнуть, потому что долгое время у него "не было нормального человеческого отпуска", после чего вернется к работе над продвижением украинского кино. В этом он видит "свою творческую, общественную и политическую деятельность".

Ильенко сделал татуировку в виде киноленты на внутренней стороне правой руки. "Новая татуировка. На память о работе", - говорится к подписи к фото.

Фото: facebook.com/philip.illienko

Ранее Олеся Медведева ясно и понятно разбиралась, на что за эти годы в Госкино были потрачены бюджетные деньги. Также мы писали, сколько эти фильмы собрали в прокате.

Видео: youtube.com/Страна.ua