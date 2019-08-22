Пока другие знаменитости публикуют курортные фото в купальниках, украинская певица Вера Брежнева снялась в теплой одежде и обуви. Фото звезда опубликовала в своем Instagram.

Брежнева представила подписчикам кадр у бассейна, написав: "Вроде бы лето, время купальников , но приходится утепляться".

"Утепление" в виде массивных ботинок и укороченного свитера практически не скрывает стройную фигуру Брежневой.

Фото: Instagram/ ververa

По мнению некоторых подписчиков, одежды можно было бы добавить, чтобы оставался простор для фантазии.

"Вера, ну зачем прям вот так... Оставьте немного загадки", - написала dranevskaiaolia.

Большинство подписчиков пришли в восторг от формы Брежневой. Некоторые с самоиронией пишут, что такой пресс могут накачать только фотошопом.

Ранее "Страна" рассказывала, как подтянутой фигурой хвасталась экс-коллега Брежневой по "ВИА Гре" Светлана Лобода.

Также мы показывали фото у бассейна, но уже в одном купальнике, Насти Каменских.