Фасад главного корпуса Киевского национального университета имени Шевченко поверх красного цвета, ставшего уже его визитной карточкой, начали окрашивать в белый. Подтверждающее этот факт фото опубликовано на странице вуза в Instagram.

Пользователи соцсети стали переживать и задавать вопросы - действительно ли красный корпус университета станет белым. В конце концов администратор аккаунта успокоил всех, ответив, что зданию скоро вернут прежний цвет.

Вероятно, здание покрывают белой штукатуркой поверх которой затем нанесут красную краску.

Известно, что признанный памятником архитектуры главный корпус КНУ сразу после его возведения в середине 19 века красили в белый цвет, а спустя некоторое время его перекрасили в близкий к коричневому оттенку красный.

Напомним, в ноябре 2018 года научный совет Украинского государственного института культурного наследия Минкульта обсуждал проект реставрации Красного корпуса КНУ им. Шевченко, предусматривающий его окрашивание в желтый цвет. Однако в итоге здание так и осталось красным.

Ранее "Страна" писала о том, что в КНУ Шевченко отрицают, что отменили занятия, потому что нет денег на тепло.

Также мы сообщали, что студентка КНУ обвинила преподавателя в домогательствах к подругам.