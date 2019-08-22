Во втором квартале 2019 года в Украине количество соискателей, которые хотели бы работать на фрилансе, увеличилось на 42% относительно того же периода 2018 года. Об этом со ссылкой на исследование базы резюме hh.ua и grc пишет "Экономическая правда".

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года число таких соискателей увеличилось на 120%, то есть в 2,2 раза. При этом, согласно докладу американской финансовой компании Payoneer, Украина заняла пятое место по темпам роста рынка фриланса по итогам второго квартала этого года.

Чаще всего работу с такой формой занятости ищут IT-шники, маркетологи, дизайнеры, переводчики, менеджеры по работе с клиентами, бухгалтеры. Многие предпочитают фриланс как первое место работы или в случае, если они переквалифицировались.

Что касается стажа работы поисковиков-фрилансеров, абсолютное большинство (54%) составляют специалисты с опытом более 6 лет. Еще 17% - это кандидаты, за плечами которых 3-6 лет стажа.

В возрастном разрезе лидерство удерживают соискатели возрасте 18-30 лет - на них приходится 45% всех размещенных фрилансерами резюме. Почти каждому третьему кандидату - от 31 до 40 лет, еще 15% - от 41 до 50.

При этом зарплатные ожидания соискателей-фрилансеров не отстают от средних показателей на рынке труда Украины. Самый популярный запрос в резюме - от 10 800 грн до 21 600 грн. На такие CV приходится 36%. Почти в каждом третьем резюме говорится о заработной плате в 10 800 грн, а в 16% - от 21 600 до 32 500 грн.

Инфографика: epravda.com.ua

Напомним, в прошлом году Львов занял второе место в мировом рейтинге городов для фрилансеров.

Также мы писали, что, по данным Госстата, в Украине на одну вакансию приходится трое безработных.