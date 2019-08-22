22 августа возле СИЗО в Кропивницком неизвестные расстреляли адвоката из автоматического оружия. Об этом сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Преступление произошло примерно в 11:45 по ул. Куропятникова у СИЗО №6. Жертвой стал адвокат Александр Иванов.

Пока известно, что обстрел был произведен из автомобиля. Убийцы использовали автоматы. Защитник погиб на месте. Местные СМИ сообщают еще об одном пострадавшем.

За что и кто могу расправиться с юристом, пока не известно. Сейчас на месте преступления работает следственная группа.

Ранее "Страна" рассказывала об обстреле под Черновцами автомобиля пограничниками, решившими, что легковушка пытается прорваться через границу в Румынию.

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