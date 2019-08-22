Донецкий Шахтер в сторис своего официального Instagram выложил фото известного экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.

Знаменитый ирландский боец изображен в традиционной футболке "черно-оранжевых" и демонстрирует свои мощные кулаки. На фото также указан девиз - "Вперед, Шахтер". Однако стоит отметить, что пока ни о каких мероприятиях или акциях с участием ирландца "горняки" не сообщали.

Фото: instagram.com/fcshakhtar

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Мирча Луческу жестко раскритиковал Фонсеку и заявил, что тот почти оставил Шахтер без будущего.

Также мы рассказывали, что перед Лигой чемпионов Шахтер потерял полузащитника из-за травмы в матче с ФК Львов.

"По сообщению медицинской службы ФК Шахтер, у Александра Пихаленка диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Восстановление займет около шести месяцев", - рассказали в пресс-службе клуба.