В Украине 40,9% участников соцопроса считают, что вступление в НАТО будет наилучшим вариантом для гарантирования безопасности. При этом 35,9% граждан Украины видят безопасность Украины во внеблоковом статусе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС). Его цитирует Интерфакс-Украина.

Согласно данным исследования, еще 7,4% видят наилучший вариант обеспечения безопасности Украины в военном союзе с Россией и другими странами СНГ. Также 15,6% затруднились ответить на этот вопрос.

В декабре 2018 года за вступление в НАТО выступали 46,1% украинцев, за внеблоковый статус – 24,1%, за военный союз с Россией и странами СНГ – 7,2%.

Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины проведено с 8 по 20 августа 2019 года. Было опрошено 2040 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос финансово поддержан Международным фондом "Видродження". Некоторые вопросы были включены по заказу проекта Центра политико-правовых реформ.

Как сообщала "Страна", в Минобороны вместо украинских "Дозор-Б" решили купить польские аналоги. Также в министерстве добавили, что за период с 2017-го по 2019 года ведомство не закупило ни одной украинской бронемашины "Дозор-Б".

Отметим, что к "российскому НАТО" захотели присоединиться Израиль и Саудовская Аравия.