В День государственного флага, 23 августа, в Киеве покажут выставку, посвященную таким историческим фигурам, как Степан Бандера, Иван Мазепа и Симон Петлюра. В экспозицию войдет визуализация того, как выглядели бы их аккаунты в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба Института нацпамяти.

Сообщается, что выставку открывает Украинский институт национальной памяти (УИНП) и Центр исследований освободительного движения. Авторы экспозиции попытались представить, как бы выглядели профили в Facebook Мазепы, Петлюры, Бандеры, какие места показала бы их Google-карта, кого бы они зафрендили и другое.

Выставка "Фактор свободы" откроется в 12:00 23 августа на ул.Крещатик, 22 возле здания Главпочтамта. Экспозиция будет доступна для осмотра круглосуточно.

Скриншот: uinp.gov.ua

Напомним, в Кабмине утвердили расписание мероприятий на День независимости и День флага.

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