Евросоюз выступил против присоединения России к переговорам G7 без предварительных условий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя блока "Группа семи".

По словам чиновника, с повестки дня не сняты и по-прежнему актуальны те причины, по которым российскую сторону исключили из G8. В этой связи просто так приглашать Москву присоединяться к "Большой семерке" будет контрпродуктивно, полагают в ЕС. Более того, в Евросоюзе считают, что приглашение России к диалогу станет признаком слабости.

Ранее "Страна" сообщала, что вернуть формат "большой восьмерки" предложил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Владимиром Путиным. Лидер США Дональд Трамп поддержал идею французского коллеги. Однако Ангела Меркель и Борис Джонсон высказались против возвращения России в закрытый клуб.