В эти выходные украинцы отмечают День независимости. Мы уже писали подробно о том, как пройдет Марш с участием президента Зеленского в Киеве. А теперь в одном материале собрали что интересного 24 августа будет проходить не только в Киеве, но и в Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

Киев

09:30 Марш достоинства с Зеленским. Сборы состоятся возле памятного Креста на аллее Небесной Сотни. В мероприятии примет участие президент Владимир Зеленский с семьей, ветераны АТО и украинские военные, известные спортсмены, дипломаты, педагоги и медики, дети и волонтеры. Они помянут погибших минутой молчания под 100 ударов колокола и возложат цветы к памятнику Небесной сотне.

09:50 Официальные мероприятия продолжатся и на Майдане поднимут флаг и прозвучит гимн продолжительностью более 7 минут. Его исполнят оркестры и известные музыканты - Тина Кароль, ONUKA , оперные певицы Анжелина Швачка и Оксана Крамарева, представительница Украины на детском "Евровидении" Дарья Красновецкая.

Будут играть пять военных оркестров. Ожидается участие народного хора имени Г. Г. Веревки и пианистов - выпускников Киевского института музыки имени Р.М.Глиера. Также состоится награждение отличившихся украинцев. А завершится все праздничным шествием.

Репетиция парада. Фото: Secret Service Entertainment Agency

11:00 - Марш защитников Украины при участии ветеранов. В центре Киева пройдет еще одно шествие, альтернативное Зе-параду мероприятие. О нем сторонники Порошенко и националисты объявил после того, как Владимир Зеленский сначала заявил, что никакого парада не будет, а деньги пустят на премии военным.

По заявлению организаторов, в этом Марше участвуют ветераны АТО, семьи погибших и волонтеры. От парка Шевченко они дойдут до Крещатика и Майдана через Бессарабскую площадь. На Майдане участники сделают фото на память, прозвучит гимн Украины.

Далее они двинутся на Михайловскую площадь, где военные капелланы ПЦУ проведут службу по погибшим в АТО. Мероприятие завершится к 13:00.

Репетиция второго Марша. Фото: Антон Колумбет/Facebook

В этот день также откроется цветочная выставка на Певческом поле (она будет посвящена известным украинским спортсменам), на Русановской набережной проведут забег в вышиванках, а у музея истории Украины можно послушать музыку талантливых украинских композиторов.

Кроме того, на Аллее Славы от Стеллы Победы до Возлухофлотского путепровода, будут проводить выставку и забег ретро-автомобилей. Возле арки Дружбы народов пройдет фестиваль "Спорт для всех". С 18:00 до 20:00 на пешеходном (Парковом) мосту через Днепр состоится показ коллекции одежды бренда SEREBROVA в рамках концепции "Ukraine Now". А на шестом причале киевского речного вокзала с 11:00 пройдет парусная регата "День независимости".

Районные праздники пройдут в парке Партизанской славы, парке "Отрадный", на Контрактовой площади возле памятника Сагайдачному.

Харьков

В эти выходные Харьков будет отмечать не только День независимости Украины, но и День города, поэтому мероприятий запланировано немало. Начнутся они уже с пятницы, 23 августа.

23 августа

В 18:00 пройдет церемония открытия фонтана в саду Шевченко, Каскада, а также фотовыставки финалистов городского фотоконкурса "Герои нашего города".

В 19:00 начнется праздничный концерт на площади Свободы с участием звезд: Верки Сердючки, Ирины Билык, Оли Поляковой, Насти Каменских, групп KAZKA и "Время и Стекло". Также харковчан порадуют шоу фонтанов, световое шоу, праздник огней под звуки симфонического оркестра Харьковской филармонии и фейерверк.

24 августа

В 09:30 на площади Конституции пройдет традиционное возложение цветов, после чего начнется всеукраинская акция "100 колоколов", посвященная героям Небесной сотни.

С 13:00 пройдут праздничные торжества в парке Горького. На главной сцене состоятся пройдут джемы, выступление кавер-группы, концерт урбан фольк группы "Будьмо!". В 18:40 начнется совместный концерт американского оперного певца Бена Фландерса и симфонического оркестра "Lords of the sound".

В 19:30 к оркестру присоединится трибьют группа "Garage Dayz" с METALLICA SHOW. Завершит вечер праздничная дискотека.

Среди праздничных мероприятий также - бесплатные автобусные экскурсии по Харькову, организованные Харьковским организационно-методическим центром туризма совместно с туроператором.

25 августа

Парк Горького отметит свой 7-й день рождения, в честь чего там тоже будет много развлечений. На главной сцене пройдут выступления цирковых студий и артистов. Также там выступит группа Heart Beat Brass Band и уколлектив "Л’юїс Керол".

В 21:30 состоится световое кавер шоу "Дебош", после которого состоится огненное шоу "Пантера". А в детском парке в течение для будут организованы различные активности для детей.

Кроме того, все выходные в центре города будет работать гастрономическая ярмарка.

Днепр

В День независимости 24 августа в 08:00 на Фестивальном причале стартует традиционный забег в вышиванках. Из-за этого с утра будет перекрыта часть Сичеславской Набережной от цирка до Мерефо-Херсонского моста.

В 09:00 начнется патриотическое шествие от сквера Героев в сторону самого большого флага Украины, где в 10 часов начнется флешмоб "Мы — дети твои, Украина". В парке Шевченко в это же время будут проводить детскую патриотическую игру "Котигорошко".

На Сичеславской Набережной весь день до 22:00 будет проходить гастрономический фестиваль "Семейный пикник", а также концерты.

В 16:00 праздничный концерт будет проходить в центральном детском парке им. Глобы. Кроме того там все выходные будут проходить игровые программы для детей.

Одесса

23 августа

С 20:00 до 21:00 на Приморском бульваре состоится зажжение свечей памяти.

24 августа

В 10:00 пройдет официальная церемония возложения цветов к памятнику Шевченко и Марш защитников Украины до памятного знака участникам АТО. Там же состоится митинг ко Дню независимости Украины.

С 10:00 до 18:00 в Летнем театре состоится фестиваль "Казацкие гостины" (вторая его часть пройдет в это же время 25 августа). Гостей ждет множество развлечений: концерт, выставка-ярмарка народных умельцев, показательные выступления и мастер-классы боевого казацкого искусства, флешмоб "Рушник злагоди", показ украинской традиционной одежды, конкурсы.

В 11:00 в парке Шевченко проведут конкурс молодых талантов "Черноморская звездочка".

С 13:00 до 14:00 на Приморском бульваре возле Дюка можно будет принять участие в акции "Вышиванковая живая цепь". Она организуется в рамках Вышиванкового фестиваля. Все желающие могут присоединится к инициативе, если одеты в вышиванки.

С 15:00 до 21:00 в Дюковском парке будет проходить КолорФест, участники которого традиционно обсыпают друг друга разноцветными яркими и легко смывающимися красками Холи.

С 17:00 до 22:00 там же будут выступать украинские музыкальные коллективы. В их числе Associative Memory, Jillhouse, М.Тюссо, КораЛЛі.

На Приморском бульваре 23 и 24 августа центр обслуживания граждан откроет представительство, где можно будет зарегистрировать брак. Пары смогут получить бесплатную консультацию, подать документы и провести церемонию на фестивале, а также сделать фотографию в свадебной арке.

Львов

24 августа во Львове будет проходить международный фольклорный фестиваль "Етновир". Он расположится на площади Рынок, площади Музейной и других локациях. Это самый большой фольклорный фестиваль страны. Гостей ждут выступления ансамблей, марш-парады участников по главным улицам города, показ народных костюмов, танцевальные мастер-классы от гостей из разных уголков мира. На фестивале ожидаются коллективы из Словакии, Хорватии, Латвии, Перу, Парагвая, и даже из Индии, Мексики и Индонезии.

В 13:00 в парке культуры и отдыха имени Хмельницкого пройдет арбузный фестиваль. Цена входа - 1 арбуз. Будет яркий праздник легко смываемых красок холле, развлечения для всей семьи, фудкорт, розыгрыши и подарки.

В 16:30 на площади перед памятником Тарасу Шевченко состоится Акафист Пресвятой Богородице. Исполнит его Львовская государственная академическая мужская хоровая капелла "Дударик".