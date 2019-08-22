Генпрокуратура намерена арестовать имущество замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, который подозревается в получении взятки в особо крупных размерах. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут "Украинские Новости".

Так, ходатайство об аресте имущества Грымчака уже подана. Какое именно это имущество - не уточняется. Известно, что суд по данному вопросу решений еще не принимал.

Согласно декларации за 2018 год, Грымчак не владеет никакой недвижимостью, при этом у его жены Юлии есть квартира в Киеве. У Грымчака в собственности несколько брендовых часов, а у жены норковая шуба. Наличными замминистра хранит 45 тыс. долларов.

Напомним, поздно вечером 14 августа был задержан замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Его и его помощника Игоря Овдиенко задержали, когда они вышли в магазин за арбузом, а в доме Грымчака провели обыск. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупных размерах.

Мы писали о том, что суд в Чернигове взял Грымчака под стражу на два месяца с правом залога. Однако жена Юрия Грымчака отказалась вносить 6 миллионов гривен за супруга, сославшись на то, что таких денег у нее нет.