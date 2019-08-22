В Саратове был замечен продавец кукурузы, который привлекал покупателей тем, что початки якобы собраны на поле, куда 15 августа экстренно сел самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний". Об этом сообщает саратовский портал СарБК.

Ушлого продавца заметили возле магазина на Усть-Курдюмском шоссе на повороте к поселку "Родные просторы". Мужчина просил за килограмм початков 500 рублей (около 200 грн - Ред.) и заявлял, что это "та самая кукуруза".

Фото: news.sarbc.ru

Продавец утверждал, что его товар обладает целебным эффектом. По его словам, целебная сила початков объясняется тем, что они стали свидетелями чудесного спасения пассажиров и экипажа самолета.

Видео: YouTube/ РИА Москва

Напомним, 15 августа самолет "Уральских авиалиний", вылетавший из аэропорта Жуковский в Московской области, при взлете столкнулся со стаей чаек и был вынужден совершить аварийную посадку на кукурузное поле в километре от ВПП. При этом никто из пассажиров лайнера не погиб. "Страна" подробно писала об обстоятельствах происшествия.

Мы также сообщали о присвоении пилотам самолета звания героя России.