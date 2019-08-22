Самые высокие шансы сохранить министерские посты в новом Кабмине имеют министр финансов Оксана Маркарова, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом в эфире телеканала "Наш" сообщил народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Вероятность у Маркаровой самая высокая, но есть много других людей, которые обсуждаются. В том числе, Аваков и Супрун. Конкретнее сказать не могу", - заявил он.

Также он отметил, что консультации продолжаются. "Все, что вам говорят, что 100% вероятность (сохранения того или иного министра - Ред.) - это неправда", - предупредил он.

По словам Арахамии, в Офисе президента уже определились с министром иностранных дел, но называть его имя не стал, поскольку считает, что это должны сделать на Банковой. В то же время пока нет определенности с министром обороны, а список кандидатов продолжает пополнятся.

Как сообщала "Страна", в "Слуге народа" хотят поставить своих людей главами 21 комитета из 23 нового парламента Украины. Для председательства другим политсилам предлагают оставить комитет свободы слова, комитет прав человека, комитет "связанный с Донбассом, Крымом и нацменьшинствами", и, возможно, комитет молодежи и спорта.

Отметим, что в "Оппозиционной платформе" предложили внести своего кандидата на вице-спикера новой Рады. "Мы направили предложение на занятие должности вице-спикера. Это была инициатива "Слуги народа", мы ответили на нее. Мы подтвердили, что готовы предоставить кандидатуру на должность вице-спикера", - сказал Нестор Шуфрич, не назвав при этом имени самого кандидата.