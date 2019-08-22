Партия "Европейская солидарность" не претендует на должность вице-спикера в парламенте 9 созыва. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на избранную народным депутатом от политсилы Петр Порошенко Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Соответствующее заявление Климпуш-Цинцадзе сделала 22 августа перед журналистами в Киеве. Она объяснила решение партии тем, что "Евросолидарность" претендует на руководство в разных комитетах.

"Мы считаем, что как минимум 11 человек из "Европейской солидарности" могут занимать по пропорциональному распределению должности или председателей, или первых заместителей, или секретарей комитетов", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она также добавила, что "Евросолидарность" не получала от "Слуги народа" предложений по поводу портфелей в будущем Кабмине.

Ранее "Страна" сообщала, что "Слуга народа" предложила "Оппозиционной платформе" назвать свою кандидатуру на должность вице-спикера Рады.

Также мы писали, что руководство "Голоса" отказалось от должности вице-спикера из-за его слишком маленьких полномочий.