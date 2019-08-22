Президент США Дональд Трамп, который назвал мерзким отказ Дании обсуждать продажу Гренландии, снова вступил в конфликт с датчанами - из-за спора об оборонных расходах. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

"К сведению, вклад Дании в НАТО составляет лишь 1,35% ВВП. Это богатая страна, и она должна выделять 2%. Мы защищаем Европу, но только 8 из 28 стран НАТО достигли отметки в 2%. Соединенные Штаты находятся на гораздо более высоком уровне, чем этот... Благодаря мне эти страны согласились заплатить сто миллиардов долларов - но все еще намного меньше того, сколько они должны заплатить за предоставленную невероятную военную защиту", - написал Дональд Трамп.

Бывший премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что готовность к обороне не измеряется процентами, которые страны-члены НАТО в нее вкладывают.

"У нас было (пропорционально) столько же жертв в Афганистане, сколько и у США. Мы всегда непреклонны и готовы. Мы не примем, что наша готовность к обороне - это только о процентах. Я говорил это вам на саммите НАТО в Брюсселе в прошлом году ", - написал Расмуссен в Twitter.

Скриншот: Twitter/ Donald J. Trump

Скриншот: Twitter/ Lars Løkke Rasmussen

Напомним, недавно Трамп признался, что хочет приобрести Гренландию у Дании. Впрочем, в Дании продавать острав и обсуждать эту идею не стали.

Со своей стороны, Трамп отменил визит в Данию, потому что премьер Фредериксен отказалась обсуждать продажу Гренландии.