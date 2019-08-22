Сборная Украины натурализует американца, который играет за сербский Партизан
Американский баскетболист Кори Уолден станет новым натурализованным легионером сборной Украины. Об этом передает портал Планета баскетбола со ссылкой на авторитетные источники.
По данным источников 27-летний Кори Уолден был приоритетной кандидатурой, которую тренер сборной Украины Айнарс Багатскис представил на рассмотрение в Федерацию баскетбола. Американец уже дал согласие на выступления за украинскую национальную команду. В ФБУ кандидатуру одобрили и дело остается лишь за бумажно-протокольной частью вопроса.
188-сантиметровый защитник, выпускник университета из Восточного Кентукки, и будущий сезон проведет в сербском Партизане, с которым подписал контракт этим летом.
Два предыдущих сезона Уолден отыграл в израильском Хапоэле (Халон). В прошлом сезоне Уолден набирал 18,4 очка и делал 5,0 передачи в среднем за игру в матчах израильской лиги, реализуя 40% трехочковых. В Лиге чемпионов ФИБА Кори сыграл 11 матчей, набирая 13,8 очка + 4,0 передачи за 32,7 минуты на паркете.
Американец признавался MVP чемпионата Израиля в прошлом сезоне, а также выигрывал с Холоном Кубок Израиля-2018. До этого Уолден выступал в бельгийском Остенде, с которым в 2017-м оформил чемпионский дубль (чемпионат + Кубок Бельгии)
Предполагается, что Кори станет четвертым натурализованным американцем в истории сборной Украины после Стивена Бертта, Пуха Джетера и Джерома Рэндла.
Впрочем, раньше февраля следующего года майку сборной Украины он не наденет - именно тогда команда Багатскиса начнет свой путь в отборе на Евробаскет-2021.
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