Американский баскетболист Кори Уолден станет новым натурализованным легионером сборной Украины. Об этом передает портал Планета баскетбола со ссылкой на авторитетные источники.



По данным источников 27-летний Кори Уолден был приоритетной кандидатурой, которую тренер сборной Украины Айнарс Багатскис представил на рассмотрение в Федерацию баскетбола. Американец уже дал согласие на выступления за украинскую национальную команду. В ФБУ кандидатуру одобрили и дело остается лишь за бумажно-протокольной частью вопроса.

188-сантиметровый защитник, выпускник университета из Восточного Кентукки, и будущий сезон проведет в сербском Партизане, с которым подписал контракт этим летом.

Два предыдущих сезона Уолден отыграл в израильском Хапоэле (Халон). В прошлом сезоне Уолден набирал 18,4 очка и делал 5,0 передачи в среднем за игру в матчах израильской лиги, реализуя 40% трехочковых. В Лиге чемпионов ФИБА Кори сыграл 11 матчей, набирая 13,8 очка + 4,0 передачи за 32,7 минуты на паркете.

Американец признавался MVP чемпионата Израиля в прошлом сезоне, а также выигрывал с Холоном Кубок Израиля-2018. До этого Уолден выступал в бельгийском Остенде, с которым в 2017-м оформил чемпионский дубль (чемпионат + Кубок Бельгии)

Предполагается, что Кори станет четвертым натурализованным американцем в истории сборной Украины после Стивена Бертта, Пуха Джетера и Джерома Рэндла.

Впрочем, раньше февраля следующего года майку сборной Украины он не наденет - именно тогда команда Багатскиса начнет свой путь в отборе на Евробаскет-2021.

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