В Раде нового созыва началась борьба за кресло второго вице-спикера.

Место главы парламента и его зама уже разделили между собой Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук из "Слуги народа". А вот третье кресло в президиуме Рады правящая партия согласилась оставить за другими фракциями и группами.

И кандидаты уже выдвигаются.

В распоряжении "Страны" оказались письма двух депутатов-самовыдвиженцев, адресованных Дмитрию Разумкову, который возглавляет группу по согласованию работы новой Рады.

Мажоритарщики-самовыдвиженцы Дмитрий Лубинец и Игорь Палица просят рассмотреть на вице-спикера кандидатуру их коллеги Ирины Констанкевич.

За нее уже начался сбор подписей. Первым подписался Палица.

Констанкевич шла по мажоритарке по округу в Волынской области и считается человеком Палицы - партнера олигарха Игоря Коломойского. В то время как мажоритарщик Лубинец, по слухам, близок к главе МВД Арсену Авакову.

Письмо нардепа Лубинца по поводу Констанкевич

Письмо нардепа Палицы по поводу Констанкевич

"Констанкевич - это единый кандидат от мажоритарщиков, связанных с Коломойским и Аваковым. В качестве аргументов в ее пользу будет использован гендерный фактор. То есть, если спикер и первый вице-спикер мужчины, то вторым вице-спикером должна стать женщина", - сказал "Стране" источник среди мажоритарщиков.

В то же время, на "гендерном" фронте у нее уже появилась конкурентка.

Как стало известно "Стране", от "Батькивщины" на место второго вице-спикера хотят выдвинуть нардепа Елену Кондратюк. Ее связывают с группой влияния Виктора Пинчука (Кондратюк - супруга гендиректора ICTV Александра Богуцкого, телеканал принадлежит Пинчуку).

Ранее партия "Голос" отказалась от должности вице-спикера.

В то же в "Оппоплатформе" заявили, что выдвинут своего кандидата на вице-спикера.

Новая Рада начинает свою работу 29 августа. В "Слуге народа" обещают буквально сразу - за два дня - сформировать новый кабинет министров.