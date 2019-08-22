На рассвете четверга, 22 августа, в Киеве произошел пожар в одной из многоэтажек Соломенского района. В результате погибла одна женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

"Информация поступила сегодня утром в 6 утра о том, что в 5-этажном жилом доме пылает квартира. По прибытию на место наших подразделений, было установлено, что пожар возник на 3 этаже. Соседи сообщили, что с балкона выпрыгнули мужчина и женщина. Это молодые люди 1990, 1991 года, и еще одна женщина выбралась из квартиры самостоятельно. К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины 1982 года рождения", - сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

По данным Информатора, когда пожарные прибыли на место, то огонь уже практически полностью охватил квартиру, а внутри находились люди. Спасатели незамедлительно приступили к спасению людей и локализации возгорания. Пламя вырывалось из окна и могло распространиться на этажи выше.

В 6:32 пожар был ликвидирован. В тушении принимали участие 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона. Причину пожара и детальные обстоятельства смерти женщины устанавливают правоохранители.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Видео: youtube.com/informator.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве на Оболони в домах пропал свет из-за взрыва в трансформаторной будке. К горящей будке приехали спасатели, но долгое время они не могли начать тушить огонь, так как на месте не было представителей "Киевэнерго".

Напомним, что суд арестовал без залога на два месяца владельца гостиницы "Токио Стар", где заживо сгорели девять человек.