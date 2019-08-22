Патриарх Филарет подал иск против архиепископа ПЦУ Евстратия о защите чести и достоинства. Об этом пресс-секретарь Киевской митрополии архиепископ Евстратий Зоря написал в Facebook.

"Из канцелярии Митрополии мне передали, что поступило письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко М. А.) судится к архиепископу Евстратию (Зоря И. В.) о "защите чести и достоинства"... Разделяю мнение, высказанное в комментариях ниже: "Это тот случай, когда делает он, а стыдно тебе". Однако молчать на ложь только потому, что уважаю человека - не могу", - написал он.

Также он отметил, что ранее с ним судились мужской монастыря Киево-Печерской Лавры и Общества с ограниченной ответственностью "Союз православных журналистов", но суды проиграли.

Скриншот, фото: Facebook/ Євстратій Зоря

Напомним, ранее Евстратий Зоря заявлял, что Филарет принимал препарат, который ухудшил его состояние. Однако сам патриарх эту информацию опроверг.

Также мы писали, что Филарет призвал восстать против Епифания.