Партия "Слуга народа" планирует назначить своих членов главами 21 комитета Верховной Рады из 23. Как сообщает Zn.ua, об этом заявил представитель президента в парламенте и депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук во время брифинга 22 августа.

Как отметил Стефанчук, в оставшихся двух комитетах партию удовлетворят должности замов.

"В 21 комитете мы хотели бы взять председательство, и взять обычных двух замов. А по другим, первого зама и секретаря мы готовы передать на решение нашим коллегам. Два или три комитета, я думаю, мы передадим для председательства", - сказал политик.

Стефанчук уточнил, какие именно комитеты имел в виду в последнем случае: комитет свободы слова, комитет прав человека, "связанный с Донбассом, Крымом и нацменьшинствами", и, возможно, комитет молодежи и спорта.

Что касается депутатов из других фракций в комитетах, то член "Слуги народа" заявил, что фракции должны пропорционально представлять себя в каждом комитете, решив этот вопрос еще до выборов. По его мнению, им следовало "набирать столько голосов, сколько бы хватило для такого представительства". А партии, набравшие по 6%, не могут претендовать на несколько мест в комитетах.

Единственное исключение Стефанчук сделал для "Голоса" - потому что у него 20 мандатов. Это меньше, чем количество комитетов. "Голос" имеет право самостоятельно определять количество нардепов в избранных комитетах, как считает Стефанчук.

Ранее "Страна" приводила полный список 23 комитетов, которые будут работать в Раде 9-го созыва.

Также мы сообщали, что Петр Порошенко и Святослав Вакарчук в новой Раде хотят работать в комитете по внешней политике.