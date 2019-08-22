В "Слуге народа" хотят поставить своих людей главами 21 комитета из 23
Партия "Слуга народа" планирует назначить своих членов главами 21 комитета Верховной Рады из 23. Как сообщает Zn.ua, об этом заявил представитель президента в парламенте и депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук во время брифинга 22 августа.
Как отметил Стефанчук, в оставшихся двух комитетах партию удовлетворят должности замов.
"В 21 комитете мы хотели бы взять председательство, и взять обычных двух замов. А по другим, первого зама и секретаря мы готовы передать на решение нашим коллегам. Два или три комитета, я думаю, мы передадим для председательства", - сказал политик.
Стефанчук уточнил, какие именно комитеты имел в виду в последнем случае: комитет свободы слова, комитет прав человека, "связанный с Донбассом, Крымом и нацменьшинствами", и, возможно, комитет молодежи и спорта.
Что касается депутатов из других фракций в комитетах, то член "Слуги народа" заявил, что фракции должны пропорционально представлять себя в каждом комитете, решив этот вопрос еще до выборов. По его мнению, им следовало "набирать столько голосов, сколько бы хватило для такого представительства". А партии, набравшие по 6%, не могут претендовать на несколько мест в комитетах.
Единственное исключение Стефанчук сделал для "Голоса" - потому что у него 20 мандатов. Это меньше, чем количество комитетов. "Голос" имеет право самостоятельно определять количество нардепов в избранных комитетах, как считает Стефанчук.
Ранее "Страна" приводила полный список 23 комитетов, которые будут работать в Раде 9-го созыва.
Также мы сообщали, что Петр Порошенко и Святослав Вакарчук в новой Раде хотят работать в комитете по внешней политике.