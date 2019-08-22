Сегодня, 22 августа, луганскую Зарю в Испании ждет тяжелое испытание. В Барселоне наша команда проведет первый матч плей-офф Лиги Европы против местного Эспаньола.

В Украине в прямом эфире матч покажет телеканал УНИАН. Начало трансляции в 22.00.

Главный тренер луганчан Виктор Скрипник на предматчевой пресс-конференции заявил, что прекрасно осознает силу соперника, но его команда постарается дать бой.

"Нам очень приятно оказаться здесь и сыграть с такой хорошей командой, как Эспаньол. Не буду говорить высокие слова или давать какие-то обещания. Мы знаем свою силу, знаем, против кого будем играть. Но в тоже время никто не запретит нам мечтать. Все мы хотим, чтобы мечты когда-то сбылись. Могу пообещать нашим болельщикам, что наша команда оставит все силы на этом прекрасном стадионе", - заявил Виктор Скрипник, как передает пресс-служба клуба.

Ранее "Страна" сообщала, что букмекеры назвали явного фаворита в первом матче Эспаньола и Зари.