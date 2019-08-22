Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в четверг утром его официальную страницу в соцсети Instagram заблокировали из-за атаки интернет-троллей. Об этом он написал на своем Facebook.

Кличко намекнул, что таким образом ему "подгадили" по политическим мотивам.

"Политика - вещь грязная. И когда у мало способных "политиков" нет аргументов и успешно воплощенных дел - они прибегают к подгаживанию. Что ж, будем наводить чистоту", - высказался мэр.

Скриншот: Facebook/ Vitaliy.Klychko

Также спортсмен и политик не забыл похвалить свой аккаунт в Instagram и свою работу.

"Считаю это неуклюжей попыткой закрыть один из популярных каналов, через который я ежедневно общаюсь с киевлянами, с украинцами, показываю, что сделано в Киеве, и что мы планируем сделать", - написал Кличко.

В заключение мэр заявил, что он остается на связи на Facebook и в своем Telegram.

Запись Кличко сопроводил фотографией себя, подписанной: "А это вы зря".

Фото: Facebook/ Vitaliy.Klychko

Ранее "Страна" писала о просьбе мэра, обращенной к Владимиру Зеленскому, не забирать 10 миллиардов гривен финансирования у Киева.

Также мы сообщали, что сообщала, что осенью новый состав Кабмина рассмотри отставку Виталия Кличко.