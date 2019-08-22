Глава Офиса президента Андрей Богдан решил судиться с журналистами программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании". Об этом свидетельствует информация на сайте "Судебная власть Украины".

Так, 20 августа Андрей Богдан подал в Шевченковский районный суд иск против журналистов Валерии Егошиной, Максима Савчука и Натальи Седлецкой, также ответчиком указана ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины". Дело касается защиты чести достоинства и деловой репутации. Также истец хочет опровергнуть недостоверную информацию.

Скриншот: court.gov.ua

Отметим, что в марте в расследовании журналистов "Схем" сообщалось, что Богдан, вероятно, тайно встречался в Конституционном суде Украины с его председателем Станиславом Шевчуком, о чем свидетельствуют данные журнала посещений КС.

Напомним, Богдан заявил, что Зеленскому не нужны журналисты для общения с украинцами.

Также мы писали, что НАБУ расследует озвученный Богданом факт предложения 20 миллионов взятки.