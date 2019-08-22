В среду, 21 августа, Киевский апелляционный суд снял арест с компьютеров, которые изъяли по делу "Роттердам+" еще в 2017 году, так как информация с них была зафиксирована. Об этом со ссылкой на САП передает УНН.

В частности, в Специальной антикоррупционной прокуратуре уточнили, что, несмотря на то, что информация с компьютеров была зафиксирована, такое решение суда не способствует досудебному расследованию, но обжалованию оно не подлежит.

Отметим, речь идет о 5 компьютерах, изъятых еще в 2017 году во время обысков в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проведенных детективами Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, в августе НАБУ и САП уведомили о подозрении по делу о "Роттердам+" шестерых лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка, экс-члена комиссии Владимира Евдокимова. Им вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Кроме того, мы писали о том, что означает объявление подозрений по делу "Роттердам+".