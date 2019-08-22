Мэр Гдыни Войцех Щурек назвал позорным ксенофобское объявление польского ресторана о найме работников, в котором была фраза: "Никаких украинцев или им подобных". Об этом сообщает издание Onet.pl.

Градоначальник Гдыни вместе с польским сенатором Славомиром Рибицьким в знак протеста против межнациональной ненависти и солидарности с украинцами посетили местный ресторан, принадлежащий нашему земляку.

Войцех Щурек. Фото: onet.pl

Мэр также пообщался с журналистами и сказал, что слова из печально известного объявления не должны звучать в публичном пространстве.

"Это позорные слова. Они не имеют права звучать в нашем публичном пространстве и, в частности, в таком открытом и современном городе, как Гдыня. Мы очень рады, что в Гдыню прибывает много молодых украинцев, которые тяжело работают. Любые проявления ненависти, расизма и ксенофобии должны жестко преследоваться государством. Мы знаем из прошлого, чем заканчивается терпимость к такому поведению и отношению", - заявил Щурек.

Ранее "Страна" рассказывала, почему украинцев все чаще не пускают в Польшу по безвизу.

Мы также приводили данные Минфина, согласно которым 18% трудоспособного населения Украины работает за границей.