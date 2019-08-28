29 августа состоится первое заседание Верховной Рады IX созыва. Она будет насквозь "зеленой" - 258 депутатских мест в парламенте будут занимать "слуги народа". Ни один из них еще не был депутатом ранее.

"Страна" собрала самые важные и интересные факты, касающиеся нового парламента.

Первый день и важные даты

Торжественное заседание Рады состоится уже в этот четверг, 29 августа, в 13-00. Народные депутаты получат удостоверения и вслух произнесут присягу. Ее текст звучит так:

"Клянусь в верности Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников".

Затем будет сформирован временный президиум. В его состав войдут по одному представителю от партий, которых выбрали в парламент по избирательным спискам. Они будут выполнять свои обязанности поочередно.

После этого нардепы должны сформировать и зарегистрировать депутатские фракции или группы.

Спикер Андрей Парубий после краткого доклада о результатах законодательной работы парламента проведет избрание счетной комиссии и нового руководства Рады. На этом временный президиум первой сессии прекратит свою деятельность.

Потом нардепы заслушают первое стратегическое послание новоизбранного президента.

Также в этот день будет проголосован в первом чтении законопроект о снятии депутаской неприкосновенности, назначены руководители комитетов, а также, что самое главное, будет сформировано правительство. Кроме того, будет избран новый глава СБУ и новый генпрокурор.

Согласно повестке, за законы голосовать не будут (кроме снятия депутасткой неприкосновенности).

Кто есть кто в новой Раде

Что касается состава парламента IX созыва, который избран на пять лет, там будет 424 депутата из 450 возможных. 26 мандатов остаются вакантными - их должны были занять мажоритарщики из Крыма и части Донбасса. Но пока не судьба.

254 нардепа представят партию "Слуга народа"

43 – "Оппозиционную платформу – За жизнь"

26 – "Батькивщину"

25 – "Европейскую солидарность"

20 – "Голос".

6 кандидатов-мажоритарщиков провел "Оппозиционный блок", по одному представителю будет от "Самопомощи", "Единого центра", "Свободы" и политсилы "Белая Церковь вместе".

Еще 46 мандатов получили самовыдвиженцы. С полным списком фамилий будущих нардепов можно ознакомиться здесь.

Кто возглавит все фракции пока точно неизвестно. На должность главы "Слуги народа" в Раде будет предложен четвертый номер избирательного списка партии, предприниматель Давид Арахамия.

"Оппозиционная платформа" пока не сообщала о лидере своей фракции. Вероятно, это будет или Юрий Бойко, или Виктор Медведчук. В "Батькивщине" уже рассказали, что ею в Раде, как и прежде, будет руководить Юлия Тимошенко.

На должность главы фракции Порошенко претендуют Ирина Геращенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Артур Герасимов, а также, возможно, и сам Порошенко.

У Вакарчука представят руководство в день начала работы Рады, 29 августа.

По данным "Страны", министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и олигарх Игорь Коломойский формируют свою группу мажоритарщиков. Она будет себя позиционировать как сателлит "Слуги народа", поддерживая инициативы партии президента.

С другой стороны, будет дополнительным инструментом влияния Авакова и Коломойским на решения парламента (особенно, связанные с внесением изменений в Конституцию, для чего у "Слуги народа" не хватает несколько десятков человек для конституционного большинства в 300 человек). Всего в группе не менее 35 человек. По крайней мере столько подписей стоит под обращением депутатов-мажоритарщиков новой Рады о делегировании их представителя в состав группы по подготовке работы первой сессии парламента.

Подписи поставили: Владимир Арешонков, Александр Герега, Антон Киссе, Дмитрий Лубинец, Валерий Лунченко, Андрей Кит, Александр Урбанский, Виктор Бондарь, Юрий Шаповалов, Петр Юрчишин, Иван Чайковский, Ирина Констанкевич, Владислав Поляк, Степан Ивахив, Николай Кучер, Лариса Билозир, Николай Люшняк, Олег Кулинич, Валерий Давиденко, Роберт Горват, Игорь Гузь, Геннадий Вацак, Александр Ковалев, Максим Ефимов, Сергей Шахов, Сергей Вельможный, Александр Сухов , Богдан Дубневич, Тарас Батенко, Сергей Минько, Игорь Палица, Сергей Рудик, Игорь Молоток, Олег Колев. Еще одна фамилия написано неразборчиво.

Но не все из подписантов могут в конечном итоге войти в группу. Сейчас с каждым проводится работа и предлагаются разные "стимулы". Но большинство войдёт точно.

Вероятнее всего этой депутатской группой будет руководить Виктор Бондарь, избранный в Верховную Раду по мажоритарному округу №191 (Хмельницкая область).

Как депутатов рассадят в зале

В конце минувшей неделе была согласована схема рассадки народных депутатов в зале заседаний (см. изображение ниже).

Все передние места займут депутаты от "Слуги народа". В правом крыле будут сидеть депутаты от "Европейской солидарности".

Посередине будут сидеть нардепы от "Голоса", "Батькивщины" и внефракционные депутаты. В левом крыле займут места депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Пользователи Сети отметили, что такая рассадка является стратегическим решением - не дать возможность представителям оппозиции блокировать трибуну.

"Все ближние подступы к руководству Верховной Рады будут надежно контролироваться представителями правящей партии "Слуга народа", - написал в Facebook Николай Спиридонов.

Кто возглавит Верховную Раду

Вместо Андрея Парубия на должность председателя Верховной Рады будет предложен Дмитрий Разумков - один из руководителей избирательной кампании Владимира Зеленского на президентских выборах и лидер "Слуги народа" на парламентских.

Дмитрий Разумков

Вместо Ирины Геращенко на должность вице-спикера претендует правовед и еще один "слуга" Руслан Стефанчук. Его кандидатура тоже считается уже решенной.





Руслан Стефанчук. Фото: УНИАН

Третье кресло в президиуме Рады правящая партия согласилась оставить за другими фракциями и группами.

На должность претендуют три кандидата. Первая - Ирина Констанкевич (шла по мажоритарке по округу в Волынской области и считается человеком Палицы - партнера олигарха Игоря Коломойского).

От "Батькивщины" выдвигали нардепа Елену Кондратюк (супругу гендиректора телеканала ICTV Александра Богуцкого, который входит в медиахолдинг олигарха Виктора Пинчука). Впоследствии её кандидатура была отозвана. Однако потом, по нашим данным, "Батькивщина" снова выдвинула Елену Кондратюк на пост второго вице-спикера.

Это произошло в результате критики, что фракция "Слуга народа" слишком зависима от пожелания Коломойского и Авакова. Ранее считалось, что главным претендентом на позицию вице-спикера является их кандидатура Ирина Констанкевич.

Решили побороться за пост в "Европейской солидарности", однако свою кандидатуру пока не озвучили. Вторая по величине фракция - "Оппозиционная платформа" - тоже выдвинет своего представителя, но имени пока не назвала.

"Голос" от участия в "конкурсе" отказался.

Как поделят комитеты и кто их возглавит

Количество комитетов в Верховной Раде предполагается сократить с 27 до 23. Также упраздняют спецкомиссию по приватизации.

За руководящие должности в комитетах, без согласования которых законопроекты не могут быть вынесены на голосование в Верховную Раду, развернулась борьба. В "Слуге народа" хотели войти в руководство сразу 19 комитетов. Так в итоге и оказалось.

Накануне открытия парламента в распоряжении "Страны" оказался полный список руководства всех комитетов Верховной Рады IX созыва.

Главы комитетов:

Николай Сольский, партия "Слуга народа" - комитет по вопросам аграрной и земельной политики, Анастасия Красносельская, "Слуга народа" - комитет по антикоррупционной политике, Юрий Аристов, "Слуга народа" - комитет по вопросам бюджета, Александр Ткаченко, "Слуга народа" - комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, Олег Бондаренко, "Слуга народа" - комитет по вопросам экологической политики и природопользования, Дмитрий Наталуха, "Слуга народа" - комитет по вопросам экономического развития, Андрей Герус, "Слуга народа" - комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, Михаил Радуцкий, "Слуга народа" - комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Богдан Яременко, "Слуга народа" - комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, Иванна Климпуш-Цинцадзе, "Европейская солидарность" - комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, Андрей Кожемякин, "Батькивщина" - комитет по вопросам молодежи и спорта, Александр Завитневич, "Слуга народа" - комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Андрей Клочко, "Слуга народа" - комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Сергей Бабак, "Слуга народа" - комитет по вопросам образования, науки и инноваций, Дмитрий Лубинец, внефракционный - комитет по вопросам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Ирина Венедиктова, "Слуга народа" - комитет по вопросам правовой политики, Денис Монастырский, "Слуга народа" - комитет по вопросам правоохранительной деятельности, Сергей Кальченко, "Слуга народа" - комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады, Нестор Шуфрич, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - комитет по вопросам свободы слова, Галина Третьякова, "Слуга народа" - комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - должность главы вакантная, для депутата от "Слуги народа", Данил Гетманцев, "Слуга народа" - комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Михаил Крячко, "Слуга народа" - комитет по вопросам цифровой трансформации.

Полный список руководителей комитетов "Страна" приводила в нашем материале.

По некоторым комитетам к будущей правящей партии уже возникают вопросы. В "Слуге народа" хотят обрезать полномочия комитета по свободе слова, отдав ему только функции защиты журналистов.

А вот прерогативу писать законы отдадут в комитет по информационной и гуманитарной политике, который возглавит гендиректор "плюсов" Александр Ткаченко. "Страна" уже рассказывала, какие планы на свободу слова у "слуг народа". Среди них - зачистка неугодных каналов и блокировка сайтов.

Интересные факты о новой Раде

"Слуга народа" показала абсолютный рекорд поддержки граждан за всю историю независимой Украины – "за" проголосовали 43,16% избирателей. До этого по спискам больше всего набрирала "Партия регионов" на выборах 2007 года – 34,37%.

Партия Зеленского побила и другой рекорд партии Януковича, проведя 130 мажоритарщиков в Раду. До этого наилучший показатель принадлежал регионалам. В 2012 году они выиграли 113 округов.

Также впервые в истории украинского парламента будет создано монобольшинство. Коалициада не будет иметь смысла, поскольку у "Слуги народа" 254 мест из необходимых 226 для создания большинства.

Эти выборы установили рекорд и по количеству женщин-нардепов — их будет 86, то есть каждая пятая. В прошлом парламенте дам было всего 49. Для примера, в Верховной Раде первого созыва у женщин было только 3,5% мандатов (16). Женщины есть в первых пятерках всех партий.

Самым популярным мужским именем в новой Верховной Раде будет Александр (их 49), а женским — Ирина (8). Уникальными для новой Верховной Рады будут имена Жан, Марьян, Владлен, Гео, Давид, Элла, Лада и Алина.

Парламент XI созыва обновится на 80,4%. Его состав помолодеет в среднем на 7,4 года, так как новоизбранных нардепов возрастом 21-45 лет стала больше на 26%.

41 год — это средний возраст депутата. Самому молодому депутату Святославу Юрашу ("Слуга народа") 23 года. Самому старшему депутату 78 — Юрий Иоффе ("Оппозиционная платформа — За жизнь"). Он, кстати, по традиции и должен будет открыть первое заседание парламета.

При этом впервые в истории Верховной Рады народным депутатом не будет 86-летний Ефим Звягильский - он работал во всех предыдущих восьми созывах. И был самым пожилым нардепом.

Не будет в новой Раде комбатов и некоторых одиозных политиков. Среди них Олег Ляшко, Дмитрий Линько, Дмитрий Ярош, Владимир Парасюк, Сергей Пашинский, Татьяна Черновол, Игорь Луценко, Александр Грановский, Игорь Кононенко и другие.

Подробнее об известных нардепах, выбывших из парламента, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно.Понятно".