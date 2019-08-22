Народный артист РСФСР Валентин Гафт, который в начале августа перенес инсульт, выписался из больницы. Об этом со ссылкой на его супругу Ольгу Остроумову пишет ТАСС.

Сообщается, что 83-летнего актера после выписки из больницы направили на реабилитацию.

"Его выписали из больницы, перевели в реабилитационный центр. Состояние стабильное, не хуже, слава Богу", - сказала Ольга Остроумова.

Валентин Гафт. Фото: Коммерсант

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Он служил в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. В труппе Московского театра "Современник" Валентин Гафт был с 1969 года. Снялся во многих культовых советских картинах "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "Гараж" и других.

Напомним, сын Делона рассказал о здоровье отца после перенесенного инсульта и показал его фото.

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