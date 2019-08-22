В сентябре в Украину с визитом прибудет стратегический советник президента США по вопросам реформы оборонно-промышленного комплекса Дональд Винтер. Он встретится с главой американо-украинской компании FireFly. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Telegram-канал "Шептун".

Основная цель крупного чиновника в Украине - посещение совместной аэрокосмической компании Firefly Aerospace, принадлежащей бизнесмену Максиму Полякову. Сейчас компания работает над секретным проектом "Т", который должен усилить оборонные возможности Украины. Для США он тоже важен, поскольку в нем активно задействованы команда Винтера и Пентагон.

Фото: commons.wikimedia.org

Кроме того, известно, что советник планирует провести встречи с новым военно-политическим руководством Украины.

Как передают СМИ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк уже предоставил американскому гостю полный доступ к интересующей его информации. Винтер курирует закупки американского оружия Украиной и регулярно присылает в Киев помощников для сбора информации о потребностях страны.

Ранее "Страна" писала, что президент Владимир Зеленский просил у CША новое вооружение.

Также мы сообщали о готовности США продать Украине дополнительные противотанковые ракетные комплексы Javelin.