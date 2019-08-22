Экс-президент Петр Порошенко и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук претендуют на места в комитете новой Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Об этом со ссылкой на источник в секретариате парламента пишет "Интерфакс-Украина".

Кандидатуры Порошенко и Вакарчука поданы фракциями "Европейская солидарность" и "Голос" соответственно в среду вечером, 21 августа.

Отмечается, что комитет Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству может возглавить представитель партии "Слуга народа" Богдан Яременко. Предполагается, что в его составе будет 10 депутатов, 6 из которых - из "Слуги народа".

Напомним, в "Слуге народа" хотят войти в руководство 19 комитетов новой Рады.

Также мы писали, что всего в Верховной Раде нового созыва предлагают создать 23 комитета.