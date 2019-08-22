Голливудская звезда Дуэйн "Скала" Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в 2019 году. Рейтинг составил журнал Forbes.

Издание оценило заработок знаменитости в $89,4 млн. Причем в этом году "Скала" получил меньше, чем в прошлом: в 2018-м ему заплатили $119 млн. Однако тогда с этой суммой он занял второе место - на первом оказался Джордж Клуни. Что интересно, в 2019 году Клуни вообще не значится в десятке актеров-богачей.

Фото: forbes.com

Успех Джонсону принесли участие в фильмах "Форсаж: Хоббс и Шоу" и "Небоскреб" и продюсирование картин "Борьба с моей семьёй" и "Шазам!".

Второе место занял австралийский актер Крис Хемсворт, который с 2011 года играет Тора в фильмах по комиксам Marvel. За прошедший год он заработал $76,4 млн.

На третьей строчке оказался Роберт Дауни-младший с $66 млн.

Далее места в десятке распределились так:

индийский актер Акшай Кумар - $65 млн;

Джеки Чан - $58 млн;

Брэдли Купер и Адам Сэндлер - $57 млн;

Крис Эванс - $43,5 млн;

Пол Радд - $41 млн;

Уилл Смит - $35 млн.

При составлении рейтинга учитывался не только гонорар от участия в кинопроектах, но также другие доходы, в том числе от рекламы.

Как сообщала "Страна", 18 августа Джонсон тайно женился на женщине, с которой прожил 12 лет.

Также мы писали, что Джонсон возглавлял рейтинг самых высокооплачиваемых актеров и в 2016 году.