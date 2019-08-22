"Оппозиционная платформа - За жизнь" озвучила, на какие комитеты Рады претендует
Вторая по численности фракция в новой Раде "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила о том, что претендует в парламенте на ряд ключевых комитетов.
Об этом идет речь в официальном заявлении политсилы на имя Дмитрия Разумкова, распространенном ее пресс-службой.
Политсила претендует на получение руководителей в таких комитетах, как:
- по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений;
- по вопросам свободы слова;
- по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Должности первых заместителей председателей комитетов:
- по вопросам бюджета;
- по вопросам антикоррупционной политики;
- по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Должности заместителей председателей комитетов:
- по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
- по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
- по вопросам правоохранительной деятельности;
- по вопросам экономического развития;
- по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
Позиции секретарей комитетов:
- по вопросам правовой политики;
- по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;
- по вопросам гуманитарной и информационной политики", - идет речь в заявлении.
Ранее "Страна" сообщала, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" обжалует закон о языке в КС.
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