Вторая по численности фракция в новой Раде "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила о том, что претендует в парламенте на ряд ключевых комитетов.

Об этом идет речь в официальном заявлении политсилы на имя Дмитрия Разумкова, распространенном ее пресс-службой.

Политсила претендует на получение руководителей в таких комитетах, как:

- по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений;

- по вопросам свободы слова;

- по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Должности первых заместителей председателей комитетов:

- по вопросам бюджета;

- по вопросам антикоррупционной политики;

- по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Должности заместителей председателей комитетов:

- по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

- по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

- по вопросам правоохранительной деятельности;

- по вопросам экономического развития;

- по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

- по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

Позиции секретарей комитетов:

- по вопросам правовой политики;

- по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;

- по вопросам гуманитарной и информационной политики", - идет речь в заявлении.

Ранее "Страна" сообщала, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" обжалует закон о языке в КС.

Также мы рассказывали, что новый глава комитета от "Слуги народа" сфотографировался на фоне карты сепаратистов Поволжья.