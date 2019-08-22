Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав Комиссии по вопросам правовой реформы. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Так, в соответствии с указом №617/2019 в персональный состав рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы вводятся директор ОО "Общественный холдинг "Группа влияния" Татьяна Дурнева и менеджер по адвокации ОО "Центр информации о правах человека" Елена Лунева.

Также в персональном составе этой же группы утверждены директор ОО "Украинская правовая консультативная группа" Надежда Волкова (введена была в состав группы указом от 7 августа №584/2019).

Кроме того, расширен состав консультантов и наблюдателей от международных организаций, участвующих в работе Комиссии по вопросам правовой реформы. В него введены руководитель юридической группы Международной организации права развития Сергей Дрозач и эксперты по правовым вопросам Международной организации права развития Людмила Выговская и Андрей Михеев.

Напомним, указ о создании Комиссии по вопросам правовой реформы Владимир Зеленский подписал еще 21 июня. В документе уточнялось, что комиссия создается как консультативно-совещательный орган при президенте Украины.

Также мы писали, что 7 августа Зеленский утвердил положение и состав Комиссии по вопросам правовой реформы. Ее сопредседателями были назначены профессор кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Михаил Буроменский и заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.