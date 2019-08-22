Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении ректора Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Михаила Згуровского в связи со строительством жилого комплекса "Генезис" на землях, принадлежащих вузу. Об этом сообщают "Украинские Новости".

Дело против ректора было заведено еще 7 июня по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Михаил Згуровский. Фото: argumentua.com

Во время досудебного расследования было установлено, что ректор по предварительному сговору с президентом корпорации "Укрбуд" и депутатом Верховной Рады Максимом Микитасем, а также другими лицами организовал незаконную схему выделения земельного участка под застройку. Тем самым он злоупотребил своим служебным положением с целью получения денег и нанес урон государству.

Также следователи выяснили подробности выделения земельного участка университета. В 2004 году решением Киевского городского совета был утвержден проект отвода участка КПИ для строительства, эксплуатации и обслуживания учебно-жилищного комплекса в Соломенском районе.

А в 2008 году распоряжением Киевской городской государственной администрации КПИ было разрешено проектирование и строительство учебно-жилого и торгово-офисного комплекса с наземно-подземным паркингом на отведенном участке. Сейчас корпорация "Укрбуд" возводит там жилой комплекс "Генезис".

Строительство ЖК "Генезис" на пер. Индустриальном. Фото: ukranews.com

В июле 2019 года суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и разрешил им изъять в вузе все документы, касающиеся строительства ЖК, а также копию приказа о назначении Згуровского ректором.

Ранее "Страна" сообщала, что Згуровский не указал в своих декларациях бизнес в Черногории и дорогую недвижимость в США.

Также мы писали, что при Петре Порошенко ректор был назначен членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".