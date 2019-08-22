Трамп намерен лишить детей мигрантов права на гражданство США
Президент США Дональд Трамп намерен своим указом отменить для детей мигрантов получение американского гражданства по праву почвы (это право предусматривает предоставление гражданства всем детям родившимся на территории США - Ред.). Об этом пишет Reuters.
Президент США полагает, что отмена такого способа получения гражданства США не предполагает необходимость вносить изменения в Конституцию. А указ президента об отмене гражданства по праву почвы уже находится в разработке.
"Мы серьезно думаем по поводу права на гражданство для детей мигрантов. Честно говоря, оно смехотворно... Гражданство по праву почвы - то есть перейти границу, родить ребенка, и, поздравляю, ребенок - гражданин США", - сказал Дональд Трамп.
Напомним, в США меняют условия получения грин-карт для иностранных инвесторов.
Также мы писали, что в США ужесточат правила получения грин-карт бедными мигрантами.