Президент США Дональд Трамп намерен своим указом отменить для детей мигрантов получение американского гражданства по праву почвы (это право предусматривает предоставление гражданства всем детям родившимся на территории США - Ред.). Об этом пишет Reuters.

Президент США полагает, что отмена такого способа получения гражданства США не предполагает необходимость вносить изменения в Конституцию. А указ президента об отмене гражданства по праву почвы уже находится в разработке.

"Мы серьезно думаем по поводу права на гражданство для детей мигрантов. Честно говоря, оно смехотворно... Гражданство по праву почвы - то есть перейти границу, родить ребенка, и, поздравляю, ребенок - гражданин США", - сказал Дональд Трамп.

Напомним, в США меняют условия получения грин-карт для иностранных инвесторов.

Также мы писали, что в США ужесточат правила получения грин-карт бедными мигрантами.