Известный американский режиссер Квентин Тарантино ожидает появления на свет первого ребенка. Об этом передает издание People.

О радостном событии звезда кино и его 35-летняя супруга Даниэлла рассказали журналистам издания.

Фото: people.com

Даниэлла приходится дочерью израильскому певцу и автору песен Цвику Пику. Сценарист и режиссер познакомился с ней в 2009 году во время продвижения своего фильма "Бесславные ублюдки". Пара обручилась в июне 2017 года, провстречавшись около года.

"Страна" сообщала, что в ноябре 2018 года культовый режиссер и закоренелый холостяк наконец-то повел возлюбленную под венец.

Также мы писали о последнем фильме "Тарантино "Однажды в Голливуде".