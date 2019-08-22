"Один евро - и она ваша". Фламандские националисты предложили Трампу купить Валлонию
После скандала, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа о желании приобрести остров Гренландия, молодежное крыло бельгийской националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA) предложило ему купить Валлонию.
Соответствующая запись опубликована в Twitter N-VA.
"Дорогой президент Трамп, один евро - и Валлония ваша. Позвоните нам", - сказано в сообщении, к которому прикреплен снимок валлонского города Дюрбюи с прифотошопленным нью-йоркским небоскребом Trump Tower.
Скриншот: Twitter/ Jong N-VA
Такую шутку оценили не все. Представитель молодежной организации либерального франкоязычного "Реформаторского движения", бывшего партнера N-VA по коалиционному федеральному правительству, Стев Детри заявил, что она "грубая и глуповатая".
Скриншот: Twitter/ Steve Detry
Напомним, Трамп отменил визит в Данию, потому что премьер Фредериксен отказалась обсуждать продажу Гренландии.
Также мы писали, что президент США назвал мерзким отказ Дании обсуждать продажу Гренландии.