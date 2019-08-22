После скандала, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа о желании приобрести остров Гренландия, молодежное крыло бельгийской националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA) предложило ему купить Валлонию.

Соответствующая запись опубликована в Twitter N-VA.

"Дорогой президент Трамп, один евро - и Валлония ваша. Позвоните нам", - сказано в сообщении, к которому прикреплен снимок валлонского города Дюрбюи с прифотошопленным нью-йоркским небоскребом Trump Tower.

Скриншот: Twitter/ Jong N-VA

Такую шутку оценили не все. Представитель молодежной организации либерального франкоязычного "Реформаторского движения", бывшего партнера N-VA по коалиционному федеральному правительству, Стев Детри заявил, что она "грубая и глуповатая".

Скриншот: Twitter/ Steve Detry

Напомним, Трамп отменил визит в Данию, потому что премьер Фредериксен отказалась обсуждать продажу Гренландии.

Также мы писали, что президент США назвал мерзким отказ Дании обсуждать продажу Гренландии.