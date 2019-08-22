Отвечая на вопрос, что он думает о перспективе возвращения России в G8, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал военные действия на Донбассе "гражданской войной в Украине". Об этом свидетельствует запись его пресс-конференции, опубликованная в YouTube.

Борис Джонсон, перечисляя причины, по которым, на его взгляд, Россия не должна возвращаться в G8, обозначил происходящее в Украине как "гражданскую войну".

"Хочу сказать, что, учитывая произошедшее в Солсбери, … продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну и военные действия в Украине, провокации, которые Россия осуществляет не только в Украине, но еще много где, я должен сказать, что я полностью согласен с канцлером Меркель и считаю, что доводы в пользу возвращения России в G7 еще только предстоит найти", – заявил Джонсон.





Борис Джонсон о России - 17:46. Видео: YouTube/ The Sun

Напомним, Зеленский и Джонсон по телефону обсудили, как строить отношения дальше.

Также мы писали, что Борис Джонсон заявил, что против возвращения России в G7.