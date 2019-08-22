В среду, 21 августа, энергопоставляющая компания "Луганское энергетическое объединение" частично возобновила энергоснабжение насосных станций коммунального предприятия "Лисичанскводоканал". Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ГСЧС, восстановлено энергоснабжение трех из четырех насосных станций и двух канализационных. 19 августа они были обесточены из-за долгов водоканала за электроэнергию.

По состоянию на 07:00 22 августа проводится заполнение системы водой. Остается обесточенной одна насосная станция "Приволье".

В результате отключений без воды остались 80 тысяч жителей Лисичанска, Новодружеска и Привольного. 21 августа спасатели подвезли людям 136 кубометров технической воды.

"Страна" освещала ситуацию с задолженностью энергетикам в Луганской области.

Это не первый случай, когда тысячи жителей Луганщины остались без воды из-за долгов. 31 июля в Лисичанске за долги уже отключали насосную станцию, тогда без воды сидели 13 тысяч человек.