Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского по поводу возвращения России в G8, обвинив его в безграмотно составленном послании. Об этом Захарова написала в Facebook.

В частности, она заявила, что Зеленский, сказав, что возвращение аннексированного Крыма и прекращение боевых действий на Донбассе станет "серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", ошибся в значении слов "дипломатия" и "повестка".

"Уважаемый господин президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв. Дипломатия - это деятельность государства по осуществлению целей и задач собственной внешней политики, а также по защите интересов страны и ее граждан за границей. Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств. А вот международные отношения - средой, где это средство, этот инструмент применяется. Поэтому государство не может "вновь занять своё место в повестке дипломатии", - написала Захарова.

Также она заявила, что "находиться в повестке" - означает то, что участники форума обсуждают государство, а Россию G7 и так обсуждает регулярно. Кроме того, наивысшим органом, по словам Захаровой, является Совбез ООН, где, по мнению главы пресс-службы МИД РФ, "Россия участвует и в формировании повестки и в реализации мировой политики".

"Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности. Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски", - написала Захарова.

Скриншот: Facebook/ Мария Захарова

Напомним, "Страна" писала о том, что означают призывы США и Франции вернуть Россию в G7.

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