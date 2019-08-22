Первым противником украинского боксера Александр Усика в супертяжелом весе станет 12 октября россиянин Андрей Федосов. Об этом пишет BoxingScene.

Отметим, что Усик дебютирует как супертяж в Чикаго на Wintrust Arena. Изначально в качестве соперника украинца называли камерунского француза Карлоса Такама. Однако он подписал соглашение с новым промоутером, что сделало его бой с нашим спортсменом невозможным.

Андрей Федосов. Фото: boxingscene.com

33-летний Андрей Федосов провел на профессиональном ринге 34 боя, проиграл в лишь трижды – Александру Миленко (2004), Ленсу Уитакеру (2010) и Брайанту Дженнингу (2014). Часто нокаутирует своих соперников. Из 31 поединка он досрочно завершил 25. Последний раз выходил на ринг в октябре 2018 года, когда решением судей победил Джоуи Давейко.

32-летний Александр Усик провел на ринге 16 боев, 12 из них завершив досрочно; на его счету нет проигрышей. Последний бой боксер провел в ноябре, нокаутировав Тони Белью. После этого он отказался от всех чемпионских титулов в тяжелом весе и перешел в супертяжи.

Напомним, боксер Александр Усик показал в Facebook свою команду в Лос-Анджелесе.

Также мы писали, что Усик за бой с Беллью получил рекордный в своей карьере гонорар.