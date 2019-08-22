В Сумской области пограничники пресекли контрабанду российских парашютов
Утром в среду, 21 августа, в Сумской области украинские пограничники пресекли попытку ввезти в страну контрабандные парашюты из России. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Пограничники заранее владели информацией о возможной попытке перевозки контрабанды, поэтому указанное направление было усилено дополнительными силами. Вскоре, патрулируя участок государственной границы в районе населенного пункта Зноб-Трубчевское, пограничный наряд обнаружил 10 пакетов. Они находились неподалеку от границы.
Во время осмотра правоохранители обнаружили в них парашюты серии С-5К (спасательные). Товар пытались незаконно перевезти из России в Украину. Также при осмотре прилегающей территории пограничники заметили такие же пакеты по другую сторону границы.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.
Видео: YouTube/ Державна прикордонна служба України
Фото: dpsu.gov.ua
Напомним, в Харьковской области пограничники открыли огонь по контрабандистам, которые пытались незаконно переправить огромную партию товара из России.
Также мы писали, что СБУ не пустила в Украину партию контрабандных книг из России на 1 млн гривен.