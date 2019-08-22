Франция и США предложили вернуть Россию в "Большую семерку" - клуб развитых прозападных государств. Москву исключили оттуда в 2014 году после аннексии Крыма. Правда, ничего страшного с Россией от этого не произошло: в "семерке" нет, к примеру, Китая или Индии.

Однако сам факт разговоров о возвращении РФ говорит о том, что Москва нужна и Америке, и Европе за столом переговоров. Причем безотносительно того, закончится ли война в Украине.

Зачем еще Россию позвали в G7 - "Страна" анализировала в материале Поражение Украины или приманка для Путина. Что означают призывы США и Франции вернуть Россию в G7.

После заявлений Макрона и Трампа на них начали реагировать в Украине и в мире. Из ответов других членов "семерки" (Германии и Британии) становится очевидно, что в этом году Россию в клуб, скорее всего, не вернут. Да и сам Макрон немного дал заднюю и увязал тему G7 с разрешением кризиса в Украине.

Но факт остается фактом - голосов за возврат Москвы в "семерку" с каждым годом все больше. "Страна" проследила, какую реакцию вызвало в Украине и в мире вероятное восстановление РФ в клубе самых влиятельных стран.

Реакция других стран G7

Лидеры двух стран-членов Большой семерки, Великобритании и Германии, высказались против возвращения России к данному формату, посчитав это преждевременным.

Об этом на совместной пресс-конференции 21 августа заявили глава правительства Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Подход к прессе не был посвящен украино-российскому вопросу. Джонсон осуществил свой первый зарубежный визит в качестве премьера и в Берлине они с Меркель говорили о Брексит, а также обсуждали повестку дня саммита G7, который пройдет во Франции с 24 по 26 августа.

Что касается России, в Берлине Меркель заявила, что о реальном прорыве в вопросе возвращения России пока говорить не приходится. По ее словам, мирные переговоры по Украине могли бы поспособствовать созданию новых условий.

"По-прежнему нельзя говорить о том, что причины, по которым мы в 2014 году исключили Россию, потеряли актуальность", — сказала Меркель.

Ее поддержал Джонсон - правда, при этом он заявил, что в Украине идет гражданская война (этот тезис яростно отрицают и нынешние, и прошлые власти в Киеве).

"Я в курсе идей о реинтеграции России в G7… Но учитывая, что случилось в Солсбери, учитывая использование химического оружия на британской земле, учитывая продолжающуюся нестабильность и гражданскую войну, войну в Украине, российские провокации - не только в Украине, но и во многих других местах - я должен сказать, что я согласен с канцлером Меркель: доводы в пользу возвращения России пока только предстоит найти", - сказал он.

Также против возвращения России в "Семерку" высказались в Федеральном правительстве Германии. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт. Он напомнил, что Россия была исключена после аннексии Крыма как нарушительница международного права и дестабилизирующий фактор для восточной Украины. "Обе ситуации сохраняются. Только если это изменится, можно будет договориться о более активном участии России", - сказал Зайберт.

Сам Макрон, делая заявление, назвал условием возвращения к формату G8 прекращение войны на Донбассе.

Еще три страны-члена Большой семерки - Италия, Япония и Канада - пока не делали заявлений по поводу перспективы возвращения России. Однако, по всей видимости, та же Италия против не будет - "Страна" уже рассказывала, почему.

Реакция Москвы

После сообщений СМИ о заявлениях Трампа и Макрона представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если у стран Большой семерки есть конкретные предложения по возвращению России в этот формат, то их стоит сформулировать и передать по официальным дипломатическим каналам.

"Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если семерка хочет позиционировать себя как серьезный формат", - сказала Захарова.

Пресс-секретарь Владимира путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона знает о настроении двух стран, но нужно узнать, что думают остальные. Песков уточнил, что во время визита Владимира Путина в Хельсинки вопрос возвращения России в G7 не обсуждался.

А сам президент России, перед началом недавних переговоров с Эммануэлем Макроном, который высказал идею возобновления фомата G8, сказал, что российская сторона всегда рада вернутся к формату G8. "Что касается возможного формата в рамках восьми государств, мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "семерки", - заявил Путин.

В Совете Федерации РФ вчера заявили, что Россия не только готова вернуться в G7, но и хотела бы ее расширения до G10, включив туда Китай и Индию. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев.

То есть с одной стороны россияне и не против снова войти в клуб G7 - это большой имиджевый бонус, который де-факто равен признанию аннексии Крыма (ведь РФ именно за нее исключали). Но маловероятно, что в Москве ради этого ритуального шага пойдут на значительные уступки Западу.

Что говорят в Украине

Многие украинские комментаторы восприняли предложение Трампа и Макрона вернуть Россию как личное оскорбление. Особенно много говорили об этом в лагере "порохоботов" и им сочувствующих. Причем, они обвинили Владимира Зеленского в молчании на столь животрепещущую тему.

На этом сторонники бывшего президента делали особый упор.

Так, бывший нардеп Дмитрий Линько, по заявлению которого сфабриковали дело против "Страны", считает, что молчание Зеленского - "символ слабости для всего мира".

"Германия и Великобритания заявили свой протест против возвращения России в G7. Украина, которая заинтересована в этом больше, до сих пор молчит. Молчит человек, который непосредственно отвечает за внешнюю политику. И это молчание - сигнал нашей слабости для всего мира", - уверен Линько.

Ему под стать высказался нардеп Сергей Высоцкий.

Прекрасное жесткое заявление Зеленского о возможном возвращении России в G7.

Ааа, нет. Его нету. Возможно после летних корпоративов...".

Не удержалась от упреков и бывший вице-спикер Ирина Геращенко - ныне нардеп от партии Порошенко "Европейской солидарности".

"Трамп планирует вернуть Россию в G7, Макрона увлекается европейскостью monsieur Путина. В новом парламенте численность комитетов евроинтеграции и иностранных дел правящей партией устанавливается наименьшей - 7 и 10 депутатов. От МИД и ОП на последние заявления наших партнеров и их откровенные заигрывания с Путиным - 0 реакции. Внешняя политика не ко времени для государства в смартфоне. Все произойдет очень быстро. И вы действительно сделали это вместе".

После этого вала упреков у Зеленского видимо решили как-то отреагировать на происходящее.

Поздно вечером 21 августа Зеленский написал в Facebook, что для возвращения России в "семерку" она должна вернуть Донбасс, Крым, пленных.

"С марта 2014, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось. Украинский Крым по-прежнему оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны.

Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии.

Благодарен тем странам, которые последовательно поддерживают Украину в отстаивании нашей территориальной целостности и суверенитета" - говорится в заявлении Зеленского.

Интересно, что сделано это заявление было во-первых поздно вечером, а во-вторых - не продублировано на официальном сайте главы государства. Уже из этого понятно, что Зеленский до последнего избегал комментировать данную тему.

Тем не менее даже на этот "скромный" комментарий жестко негативно отреагировали в российском МИД.

Советник Лаврова Мария Захарова назвала его "бессмысленным набором букв".

"Уважаемый господин президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв. Дипломатия - это деятельность государства по осуществлению целей и задач собственной внешней политики, а также по защите интересов страны и ее граждан за границей. Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств. А вот международные отношения - средой, где это средство, этот инструмент применяется. Поэтому государство не может "вновь занять своё место в повестке дипломатии", - написала Захарова.

Также она заявила, что "находиться в повестке" - означает то, что участники форума обсуждают государство, а Россию G7 и так обсуждает регулярно. Кроме того, наивысшим органом, по словам Захаровой, является Совбез ООН, где, по мнению главы пресс-службы МИД РФ, "Россия участвует и в формировании повестки и в реализации мировой политики".

"Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности. Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски", - написала Захарова.

В то же время многие украинские обозреватели отмечают: возвращение РФ на международные площадки неизбежно и Украине нужно думать, что с этим делать.

"Отсутствие делегации России в ПАСЕ, исключение из Восьмерки, санкции, в конце концов, – это строго временные и фрагментарные меры, на которые пошли в 2014 году, не придумав ничего лучшего и дав Украине шанс на чуть более сильные позиции в конфликте с Россией.

Прошло пять лет. Стало очевидно, что полузамораживание конфликта – это максимум, что Украине удалось выжать из ситуации. Временные меры будут прекращаться.

Россия нужна большим игрокам за разными столами и по разным поводам. Они всегда говорили об этом. Ее за этими столами тоже хотят использовать, обыгрывать, разыгрывать и так далее. Интересно же. Если мы почему-то надеялись на что-то другое – то это наши проблемы.

А троллинг в заявлениях – это всегда весело. Место в повестке дня высокой дипломатии, подсунули набор букв, определения из дипсловаря… весело же", - пишет эксперт-международник Николай Капитоненко.

Международник Олег Волошин также считает приглашение России ожидаемым.

"Забавный плач и скрежет зубов по поводу очевидного желания Вашингтона пригласить на площадку для решения глобальных проблем страну, которая реально влияет на динамику по многим из них (не с Канадой же об Иране и КНДР говорить).

Это как раз логично и ожидаемо. Но мир интереснее, чем многие думают. Вот в Дании ощущение "зради" в разы сильнее: Трамп резко отменил государственный (!) визит в эту страну из-за резкого отказа Копенгагена обсуждать продажу Гренландии США. Вот как ведут себя великие державы: хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. А ведь вначале историю с Гренландией многие восприняли как анекдот".