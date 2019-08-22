В киевском аэропорту "Борисполь" граждане Ирана смыли в унитаз свои документы. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

Сообщается, что во время проверки документов у пассажиров транзитного следования, которые прибыли из Турции и в дальнейшем следовали на рейс в Ереван, пограничники заметили иностранцев, которые вместо того, чтобы пройти на свой рейс, отправились в туалет, где находились достаточно длительное время.

"Вернувшись, они заявили, что паспортов у них нет, но осмотрев туалет, пограничники обнаружили остатки их документов, которые нарушители хотели смыть у унитаз. Оказалось, что в туалете некий иностранец за денежное вознаграждение должен был передать гражданам Ирана поддельные паспортные документы и посадочные билеты на один из европейских рейсов. Лицам отказано в дальнейшем следовании, их вернут в Турцию обратным рейсом", - рассказали пограничники.

Скриншот, фото: Facebook/ Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ"

Напомним, в Днепре 32 иностранных студента пришли на экзамен с поддельными паспортами.

Также мы писали, что из Украины по поддельным документам попытались вывезти троих детей. Пограничникам предлагали взятку в 50 евро.