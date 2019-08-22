После того как в некоторых СМИ появился ряд публикаций о том, что консульство РФ в Одессе якобы запросило у вышедшего под залог активиста Антимайдана Евгения Мефедова 80 евро за оформление документов на восстановление российского паспорта, а представитель МИД России Захарова это опровергла, сам выпущенный публично объяснил ситуацию.

Галина Запорожцева, бывшая заключенная, которая была передана Украиной России еще в 2017 году, опубликовала в своем ФБ письмо-обращение Евгения Мефедова к представителю МИД РФ Марии Захаровой.

"Уважаемая Мария Захарова, дабы избежать дальнейших беспочвенных умозаключений некоторых индивидуумов, сообщу следующее. 20.08.2019, я, Мефедов Евгений Игоревич, действительно посещал Ген. Консульство РФ в г. Одесса. При встрече с сотрудниками Консульства я заполнил анкету на подтверждение моего гражданства. Без этого подтверждения, как они мне объяснили, выдача паспорта невозможна, и вся процедура стоит около 80 евро.

Далее меня спросили, есть ли у меня эти деньги. Я ответил, что нет. Никто мне не сказал, что процедуру оформления мне оплатят. Я рассказал об этом Тамаре Долженковой. Тот пост в Facebook на ее странице, с которых Навигатор и другие СМИ вырвали из контекста информацию, был составлен ПО МОЕЙ ПРОСЬБЕ. Я не думал, что СМИ будут искажать информацию. Данный инцидент произошел по той причине, что я и сотрудники Консульства не поняли друг друга, но в помощи они не отказывали, денег не просили, но озвучили стоимость документов, не сообщив, что оплатят сами.

Сегодня по телефону я разговаривал с Консулом Георгием Михайловичем по его инициативе несколько раз. Он сообщил, что ответ из России о моем гражданстве уже (!!!) получен (странным образом в кратчайшие сроки), и пригласил на ближайшее время для оформления документов на паспорт, который как мне он сообщил, сделают бесплатно. И прекращайте уже все ругаться, будьте добрее к друг другу. И я надеюсь на дальнейшее полное взаимопонимание с сотрудниками Консульства и избежания подобных эксцессов впредь", - написал Мефедов.