Житель Кривого Рога наладил поставки кокаина из Западной Европы в Украину. Во время очередного "рейса" его задержали в одном из пограничных пунктов пропуска во Львовской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

52-летний уроженец Кривого Рога ввозил наркотические средства, скрывая их в технических полостях автомобиля, и реализовывал через разветвленную сеть дилеров в различных регионах Украины. Правоохранители задержали нарокурьера согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одном из пунктов пропуска Львовской таможни при пересечении им государственной границы. Около полукилограмма кокаина злоумышленник спрятал в одной из ниш панели приборов автомобиля.

Розничная стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке составляет семьдесят пять тысяч долларов. Следователи СБУ объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в Германии изъяли самую крупную партию кокаина в истории сразу на миллиард евро.

Также мы писали, что под офисом Юрия Луценко задержали девушку с пакетом кокаина.