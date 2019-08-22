"Лига борьбы с диффамацией" обвинила президента США Дональда Трампа в антисемитизме за его высказывание о том, что американские евреи, голосующие за демократов, "очень нелояльны к Израилю". Об этом сообщает ТАСС.

"На мой взгляд, демократы ушли очень далеко от Израиля. Я не могу понять, как они могут это делать. Они не хотят финансировать Израиль... Они хотят сделать много плохого для Израиля. По моему мнению, [если] вы голосуете за демократа, вы очень нелояльны к еврейскому народу и очень нелояльны к Израилю", - заявил во вторник Трамп.

Руководитель влиятельной американской "Лиги борьбы с диффамацией" Джонатан Гринблатт в Twitter отметил, что такое высказывание президента является антисемитским.

"Будем откровенны: сказанное президентом носит антисемитский характер. Обвинение в нелояльности или двойной лояльности использовалось против евреев на протяжении веков. Спустя почти год после стрельбы в синагоге Питтсбурга, когда антисемитизм продолжает расти, вызывает недоумение необходимость в этом разговоре", - написал Джонатан Гринблатт.

Как отмечают местные СМИ, на президентских выборах американские евреи, как правило, голосуют за кандидатов от Демократической партии, а не за республиканцев.

Скриншот: Twitter/ Jonathan Greenblatt

Напомним, Трамп поддержал идею Макрона вернуть Россию в клуб G8.

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