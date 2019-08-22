Высокопоставленный представитель Владимира Зеленского говорил по телефону и встречался лично с Руди Джулиани, адвокатом президента США Дональда Трампа. Предметом их обсуждения было расследование в отношении сына Джо Байдена. Об этом пишет The New York Times.

"Джулиани говорил по телефону и провел личную встречу в Мадриде с высокопоставленным представителем Зеленского, чтобы побудить Украину расследовать потенциальный конфликт интересов, связанный с семьей Байдена, а также вопрос о том, осуществляла ли эта страна какие-либо шаги во время выборов в США 2016 года, с целью навредить избирательной кампании Трампа", - уверяют источники солидной газеты.

Напомним, что генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее уже объявил, что доказательств совершения преступлений, связанных с Украиной, со стороны экс-вице-президента Джо Байдена, а также его сына Хантера, у него нет.

В свою очередь, американские государственные чиновники, которые занимаются внешней политикой, связанной с Украиной, обвиняют Джулиани в том, что он осложнил дипломатический визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

Напомним, Джулиани в Twitter посоветовал Зеленскому не тянуть с расследованием "Украиногейта".

Также личный адвокат Трампа в эксклюзивном интервью "Стране" рассказал, почему считает Коломойского "суперопасным", что думает о Зеленском и о назначении Богдана, а также что грозит Лещенко, Сытнику и Порошенко.