Команда исследователей из Atlantic Productions запечатлела останки океанского лайнера "Титаник", который затонул в Атлантике в 1912 году. Об этом пишет ВВС.

Это первый случай, когда люди побывали у обломков "Титаника", за последние 15 лет. Впервые в истории "Титаник" сняли в качестве 4К. Эти кадры используют в документальном фильме, который снимает компания Atlantic Productions.

По данным исследователей, состояние парохода, который находится на глубине почти 4 тысячи метров, быстро ухудшается. Палуба и носовая часть корабля, вероятно, будут следующей частью, которая будет потеряна. Сильные океанские течения, солевая коррозия и металлопоедающие бактерии атакуют корабль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лайнер-легенда «Титаник» (@liner_legend_titanic) 21 Авг 2019 в 7:24 PDT

Фото: Instagram/ liner_legend_titanic

Напомним, меню первого обеда с "Титаника" было продано за $140 тысяч.

Также мы писали, что в Британии выдвинули новую версию гибели "Титаника".

